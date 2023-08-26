長洲情侶賓館燒炭　女死男獲救　職員涉誤導警務人員被捕

昨日(25日)12時31分，長洲東堤路一賓館姓張(60歲)女職員報案，指一對情侶在上址一房間內暈倒。執法人員接報到場，在房間內發現一名姓許(40歲)女子及一名姓黃(46歲)男子，許女已陷入昏迷，黃男則清醒，兩人被送往長洲醫院治理；黃女其後被證實死亡。人員在房間內檢獲小量懷疑氯胺酮毒品，露台則有一盤燒過的炭。人員於現場沒有檢獲遺書，黃女死因有待驗屍後確定。

人員經初步調查，姓張賓館女職員曾移動該盤炭，並聲稱房間內沒有炭，涉嫌「誤導警務人員」被捕。黃男則涉嫌「藏毒」被捕。案件暫列「自殺」、「企圖自殺」、「藏毒」及「誤導警務人員」，交由水警總區執法人員跟進。據了解，涉事兩男女為情侶關係，疑因感情及金錢問題唔開心尋死。

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