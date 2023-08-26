觀塘海濱多缺點　文創難發展

政府提出擬搞活夜市後，各界人士紛紛提出獻計，但是否可行仍是未知之數。其中有工會提出將觀塘海濱花園一帶發展成為世界級的旅遊娛樂和休閒樞紐，主要發展零售餐飲及創意文化，昨連同發展局實地視察，不過發現仍有不少地方需要改進。另有議員認為，搞活夜經濟要多元化，不是單靠商場活動，關鍵是如何吸引人來港。

議員鄧家彪昨日連同發展局副局長林智文等人視察觀塘海濱，並就優化觀塘海濱環境及提振經濟等提出6項建議，包括要求優化觀塘海濱至油塘步道的連貫暢達性，並設立時間表落實，期望海濱長廊能早日貫通整個九龍東；檢視現時觀塘海濱天橋底的使用及運作，特別是現在負責營運機構的場地使用率及收取的費用，期望能多舉辦一些普惠的活動，讓更多中小型具創新創意的團體能夠負擔。

其次則是關注觀塘海濱長廊的共融使用情況，建議政府加強宣傳新落成的茶果嶺海濱公園及翠屏河活化工程，讓市民大眾得悉觀塘海濱有大量優質的康樂遊玩設施給區內人士享用；又建議政府能夠將夜市設置於觀塘海濱，復活珍寶海鮮舫重塑「避風塘大牌檔」的傳統風味，令觀塘海濱更有特色；他們又認為觀塘海濱可以作為香港發展及推動休憩水上運動的基地，發展水上活動；以及在油塘灣興建遊艇俱樂部，利用遊艇會相關的設施提升海濱長廊的暢達度，成為九龍東的新地標。

對於政府研究延長部分商場營業時間的做法，議員楊永杰就表示，有人流開到凌晨，甚至翌日都可以，關鍵是有沒有人流，而人流少，為節省成本自然會關門，商舖也不會想去營業，關鍵是如何吸引人來港。他認為可以倣效內地，透過網紅多些介紹好去處，吸引港人及旅客。