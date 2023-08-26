東方日報A1：催谷夜市大想頭　百業缺人手憂人流

本港經濟疲弱，港人多北上消費，本地商品和服務又欠缺特色，難敵網購，政府大想頭誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港夜市，但業界紛紛「耍手擰頭」，香港夜市復甦無望。零售管理協會主席謝邱安儀表示，曾就延長晚間營業時間向業界了解，但全部均是負面反應，坦言人手不足，並無條件配合搞旺夜經濟；通關後港人多外遊，部分本地零售商跌幅更錄得雙位數。而油麻地廟街販商商會主席陳錦榮則稱，下周將會與多個政府部門開會，討論復興廟街夜市，期望部門拆牆鬆綁，以令更多大牌檔重現廟街。

消息指政府曾向發展商提議延長商場營業時間，並計劃在海濱舉辦活動。謝邱安儀表示，若要搞旺夜市，零售與餐飲業息息相關，需要市民用畢晚餐後再刺激零售消費，但現時不論零售或餐飲業晚市生意佔比均很低。

她形容，延長商場營業時間去復活夜經濟，是「雞蛋同雞」的問題，需要大量商店營業才可帶旺夜市，但問到業界反應均是「耍手擰頭」，原因在於人手短缺，業界平均欠缺一至兩成人手，日間工作已難以應付，不少員工嚴重超時工作，若再有晚間工作恐怕無法應付，無條件延長夜市。

謝邱安儀又提到，搞夜市亦要面對港人北上消費的問題，雖然通關後零售表現比去年好，但「通關後個（零售市場）情況又無我哋（業界）諗到咁理想」，很多港人寧願北上消費，對本地市場有很大影響，部分零售商生意按年錄得雙位數跌幅，跌幅甚至達兩至三成。她建議當局欲搞旺夜市前，先鼓勵市民留港消費。

對於政府推動夜經濟，有發展商表態支持。恒基兆業地產集團表示，為吸引市民在夜間出外消費，集團旗下商場會舉辦各式夜間表演活動，同時聯繫商戶提供優惠，亦計劃派發合共過萬張商場現金購物禮券，以及額外消費積分獎賞，刺激夜間消費。恒地相信個別商戶或會出現人手不足問題，會繼續與各商戶保持緊密聯繫。

疫情前的廟街屬本港夜間熱門旅遊景點之一。陳錦榮表示，雖然廟街搞夜市沒有人手問題，但無可避免仍會有聲浪噪音問題，希望政府拆牆鬆綁，計劃下周與民政事務總署、食物環境衞生署及旅遊發展局三方會面，商討如何結合文化藝術、購物和美食於廟街，包括復興大牌檔，賣蠔餅、豬骨粥等。他有信心食物衞生有保證，但擔心食環署拒發牌，坦言「如果食環用依家個制度，咁美食就唔使搞啦！」他初步期望廟街夜市計劃能試行到年底。

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