32人墮網上購物騙案失財140萬　搗詐騙集團拘10男女

執法部門於7至8月接獲多人報案，指有買家相約他們見面交收其在網上二手買賣平台出售的名貴手錶、手袋及手提電話等物品，並以支票付款。其後，他們發現支票未能兌現，懷疑受騙，遂報案。案件涉及最少32名受害人，損失財物總值約140萬港元。

東九龍總區執法人員根據線報及經深入調查後，於本周四(24日)及周五(25日)展開打擊網上購物騙案行動，在全港各區拘捕6名男子及4名女子(24至55歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

調查顯示，詐騙集團透過網上購物平台尋找放售貴價貨品的賣家，向賣家表示有意購買貨品後，便將無效支票經銀行入票機存入受害人戶口，亦會製造假轉帳情況包括冒充銀行將手機短訊或偽造成功轉帳之圖片發送予受害人。賣家看到帳戶中顯示的銀行存入紀錄後，便將貨品交予騙徒，而在發現該項支票存款不能兌現時，騙徒已經失去聯絡。行動中，人員檢獲11部電話、11張無效支票及被捕人懷疑交收時身穿的衣物等。

一名33歲姓謝男被捕人已被暫控三項「以欺騙手段取得財產」罪。案件將於今日(26日)上午在東區裁判法院提堂。其餘被捕人現已獲准保釋候查，須於9月下旬返署報到。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。