港禁日本10都縣水產　謝展寰：若進口食品輻射超標將擴大管制

日本方面排放福島第一核電站核污水，港府周四(24日)凌晨起，正式禁止來自日本福島沿岸及鄰近共10個都縣水產品進口。環境及生態局局長謝展寰今早(26日)在電台節目表示，核污水存在風險，當局在確保市民健康的大前提下，香港與日本貿易關係已非最重要考慮，批評日本當局未有就有關情況進行解說。世界上無長期排放核污水的先例，現時不只是日方的淨化及排水系統是否符合標準，而是擔心長遠對環境和食物安全能否更好保障。本港有意欲了解情況，惟需視乎與日方的討論有無進展，若本港能夠參與其中，相信可提高信心。

問及本港為何未有跟隨國家全面禁止日本水產進口，謝展寰指出，日本福島排放核污水後，附近地方輻射數據是本港調整措施的參考數據之一。禁令下日本10個都縣以外的水產入口，需要通過檢測，符合國際輻射安全標準，方能入口本港。若日本其他地方進口本港食物的輻射量超標，當局或將擴大管制，但目前機會不大。

他又提到，日本東京電力公司今年5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內輻射超標，輻射元素銫的含量達到每千克1.8萬貝可，超過日本食品衞生法所規定標準180倍，令人對日方在處理排放核污水環節是否出問題感到懷疑。