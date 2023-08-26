上月甲型流感個案增加　葉柏強倡學童打針預防

本港踏入夏季流感季節。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(26日)在電台節目表示，過去一個月甲型流感個案顯著增加。近月亦有4名感染流感的兒童死亡，另有部分患者出現敗血病、壞死性腦炎等嚴重併發症，他們均未打流感疫苗。他提到，2022/23年季度注射預防流感疫苗將於本月底結束，他認為在未有新疫苗前的空窗期，兒童應接種現有疫苗。

對於即將踏入開學日，現時已有很多幼稚園開學，學校及家長應加緊預防流感，例如學童發燒，應不要上學，留在家中休息，也應戴上口罩。至於新冠疫情方面，他指出近期有不少新增個案，當中部分入院兒童更現嘶吼症，幸好與高峰期相比，現時新冠的殺傷力已大大減弱，相信跟患者已打足3針有關。

另外，日本核污水排海引起香港市民關注。葉表示，放射性物質一旦污染海水，會在食物鏈累積，長期食用受污染食物或致癌，亦會令不同器官受攻擊，出現貧血、腸胃不適等問題。他特別提到，若孕婦及胎兒過分暴露於放射性物質下，會影響胎兒腦部發展，造成遺傳基因突變。不過他強調，放射性物質對人體的影響視乎吸收分量，小量吸收不會影響身體，港府亦會檢測以保障市民安全。

對於坊間近日更疑出現「盲搶鹽」風波，多間超市貨架的「碘鹽」清零。葉柏強呼籲市民不要盲目搶鹽，因為食鹽抗癌未能抵抗輻射；相反過分攝取鈉會令血壓變高，增加心臟及腎臟的負荷。