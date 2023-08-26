航運業亟待新血　22實習生趁暑期負笈大連學習先進技術

本港專才流失已成事實，港府需繼續培訓本地人才，其中海運便是其中之一。運輸及物流局局長林世雄今日(26日)在網誌表示，在今個暑假期間，便提供了兩個「期間限定」，包含參觀和學習元素的實習機會，加深和培養青少年對航運的知識和興趣。

林表示，由「海運及空運人才培訓基金」贊助的「育鯤」輪實習計劃，有22位來自香港理工大學、香港科技大學和職業訓練局海事訓練學院的學生，參與為期11天的海上實習生活。該計劃由香港海員工會主辦，與大連海事大學合作推展，實習期間，他們在大連海事大學的專用教學實習船「育鯤」輪上與內地學生一同學習航海技術和使用各種航海儀器，更可以體驗船舶業值班生活。透過計劃，實習生除了可以接受航海實務訓練及體驗船上生活外，亦獲安排參觀大連海事大學的其他海事訓練設施和大連市，有助拓闊視野。「育鯤」輪是內地首艘自行開發設計的專用航海教學實習船，是先進專用遠洋實習船之一。

此外，海事處亦為專上學生舉辦了暑期實習計劃，讓有意投身海運業的學生親身體驗助理海事主任或助理驗船主任的工作。今年共有4名專上學生參加暑期實習生計劃，他們在 7 至 8 月期間被分派到海事處不同組別工作，包括船隻航行監察中心、海港巡邏組和訓練組等。期望他們經歷兩個月的實習生活後，除加深對海事處和航運業的認識外，亦可以激發他們畢業後海運業或海事處。另外，港府亦有其他培育本地船舶業新血的途徑，如「本地船舶業訓練奬勵計劃」、「本地船舶能力提升計劃」，以及「船舶維修訓練獎勵計劃」等。