參與2019年灣仔暴動　3被告判入教導所　其餘4人囚50至51個月

2019年10月6日灣仔一帶的示威衝突演變成暴動，警方需設防並驅散示威者，最終警方拘捕多人。其中7人早前被裁定罪成，包括一名案發當時年僅13歲的少年。案件今（26日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官判處3名不足21歲被告進入教導所，其餘4名被告囚50至51個月，另外1名26歲被告因管有無線電收發器另罰款2,000元。

8名被告分別為謝芷盈（現年26歲）、吳俊傑（20歲）、李苑瑩（25歲）、黃為瀚（35歲）、周貝家（37歲）、高家慧（21歲）、男生X（17歲，案發時13歲）及蘇家揚（20歲）。他們共同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年10月6日，在香港灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與暴動。

另外，就着脫罪的被告高家慧，法官指，被告當時穿黑衫黑褲、透明雨衣、戴口罩，但案中沒有證供指她是如何被制服，或為何被命令要伏在地上，因而不能肯定她有否參與暴動。法庭不能肯定她是否身處非法集結，而非制服時身處非法集結。即使被告行為可疑，但控方未能毫無合理疑點證明控罪，早前已裁定她面對兩罪罪名不成立。