抽驗日本水產至今全部合格　食安專員稱市民盲搶鹽因「唔執輸」

港府周四(24日)起禁止日本10個都縣水產品入口，食物安全專員黃宏今日(26日)在電台節目表示，嚴格把關從海、空入口本港的日本食物，所有水產無論來自哪個縣份都會全檢，包括檢測輻射含量，其他食品則會抽檢，至今所有結果及格，面對市民搶購食鹽，當局呼籲市民不要盲目進食及購買過多食鹽。

她表示，輻射檢測的時間同以往相若，因為已購置相關設施、進行培訓，以及內部調配人手參與。當局重視同業界溝通，日前亦舉辦過兩場網上講解會，同場接受訪問的環境及生態局局長謝展寰補充，檢測時間大約是3小時，他指，除禁止的日本10個都縣水產品入口外，亦會檢測日本其他地方的進口水產，以符合聯合國食物法典委員會標準，包括輻射水平的標準，強調所有市面上售賣的日本食物都是安全，市民可以放心食用。

對於有市民在超市搶購食鹽，黃宏表示，根據世衞標準，一個普通成年人每日食鹽吸入量不超過5克，即大約一個茶匙，過量進食對身體不好，包括患上高血壓和中風的機會增加，呼籲市民不需要買過多的食鹽。 謝展寰又指出，市民可能看到內地、澳門和南韓有人搶購食鹽，「唔好執輸」下才在部分超市搶購食鹽，認為可能同大家心理影響有關，他強調食鹽無助減少體內輻射，過量進食對身體不好，本港食鹽供應量亦充足，不需要擔心。