行會成員倡設海濱夜市　加入睇相打小人等特色體驗

港府日前誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港夜市，維持經濟復甦動力，又計劃在海濱舉辦活動。行會成員林健鋒今(26日)在電視節目表示，即使現時市道未到「死氣沉沉」般，惟內地旅遊來港已不再只「血拼」購物，故香港要改變，認為用一些時間調整後，市況會逐漸恢復。

林健鋒稱，海濱兩岸是很好的夜市選址，建議當局於西九或會展對出設具特色的夜市，有賣龍鬚糖、魚蛋等一般小食檔，同時可推出表演活動，讓青年表演。他強調，為注入本港特色，夜市甚至可加入「睇相」、「打小人」等體驗，而鄰近的泰國跳蚤市場及新加坡夜市亦各有特色。他又澄清，對於早前提出「搞大笪地」，只屬其的童年回憶，因為大笪地涉及大幅用地，實際上不太可能，笑指「攞嚟起簡約公屋好過」。

他續指，認同商界代表提出的夜市不應賣普通廉價品，為了與眾不同，因為廉價品「通街都有」，太廉價並不合適，又提倡當局與商界、飲食及零售界等商討如何搞夜市，讓夜市變得多元化。

對於有消息指，政府曾向發展商提議延長商場營業時間，林健鋒認為前提是商場有生意，因為若商場有生意可分紅、分帳，相信便會延長營業。他建議商場可花更多心思和創意吸引人流，例如舉辦歌唱或魔術表演等特別項目。政府方面，他認為除了推動零售及飲食業外，可投放資源在社區活動上，譬如向旅客推廣如故宮博物館、M+、生態遊等。