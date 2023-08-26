瓦解黑幫詐騙洗錢集團　11人落網包括5骨幹

執法部門根據情報分析及深入調查，鎖定一個由黑幫操控的詐騙及洗黑錢集團，相信有人由去年10月起，透過招攬傀儡銀行戶口，收取詐騙案件得益，並透過現金及加密貨幣方式，隱藏資金去向。人員於過去兩日(24及25日)展開代號「千騎」拘捕行動，以涉嫌「洗黑錢」及「詐騙」拘捕5男6女(22至39歲)，相信涉案金額達1.2億港元。

被捕人包括5名集團骨幹以及6名傀儡戶口持有人，當中包括3名非華裔女子，並有懷疑黑幫背景人士，他們分別報稱任職建築工、售貨員、保險經紀、家傭及無業等。人員於周四當日，發現其中兩名目標人物提取大量現金，其後充當跑腿將現金交予一名骨幹成員。該名骨幹成員其後前往尖沙咀一間加密貨幣店，經短暫停留後離開，人員隨即現身將其拘捕。

執法人員在被捕男子身上檢獲18萬港元現金，經調查後，發現該加密貨幣店並無商業登記或公司註冊紀錄，相信該店舖管理人亦受操控，負責接收及存放犯罪得益。人員在場檢獲一個夾萬、逾60萬現金及多部數錢機等證物。經跟進調查後，人員再搗破該集團位於尖沙咀的行動機地，並檢獲大批銀行文件、支票簿、數錢機、逾40部電話及多個公司印章等證物。

根據目前財富調查，執法部門相信該集團自去年10月起，以至少52個銀行戶口清洗約1.2億港元犯罪得益，相信款項與逾20宗各類詐騙案有關，將繼續追查有關資金下落。此外，執法人員亦發現其中一名被捕骨幹成員，涉嫌利用自己作為董事的2間私人公司，透過偽造月結單等文件，向政府申請「百分百擔保特惠」貸款，並獲批出390萬港元貸款，而另一筆約265萬元的申請則被成功阻截。