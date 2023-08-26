本港生育率持續偏低　家計會倡港府制訂政策除生育障礙

香港生育率持續偏低，平均家庭的實際子女數目持續下降。家計會執行總監林慧翔今早(26日)在電台節目中表示，婦女礙於工時長、經濟負擔重和缺乏託兒服務等原因，延遲了生育計劃，錯失和黃金育齡期，而不達致生育目標。家計會建議政府制訂政策，從經濟、親職支援和健康服務着手，並加強和增撥資源以支援婦女的生育計劃。

根據家計會去年公布的「2021年輕少年與性研究」發現，18至27歲青年劃將來不生育的比率增加，理想結婚及首次生育年齡有上升趨勢，顯示現時香港女性教育水準的提高，除了結婚及生兒育女，還會選擇專注發展事業。其次，有婦女表示「責任重大」和「經濟負擔加重」是養育孩子的主要困難，生育後也沒有相關的支援，例如託兒服務等，而延遲生育計劃，研究指出首次生育年齡中位數則由30歲一直上升至32.6歲。

林慧翔表示，本港其實不乏會考慮生育、「未決定」或「不知道」生育意願的人，政府需要為市民移除生育的障礙。她建議政府制訂整全的政策，在社會政策、經濟支援、親職支援、健康服務和改善教育制度方面，協助和移除希望生育的人士移的障礙。林續指，家計會提倡生殖健康和權利，生育與否是每個人應享有的權利，鼓勵市民預早做好家庭計劃，包括生育與否、生育時間與孩子數目等，任何生育的選擇，都應獲得尊重。