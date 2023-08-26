打擊港島交通違例拘4男子　另發264張定額罰款通知書

執法部門一連三日(23至25日)在港島區內進行代號「亮景」的打擊不專注駕駛行動。行動主要針對交通違例事項包括「不小心駕駛」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「橫過雙白線」、「超速駕駛 」，以及其他涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項等。

行動中，人員共拘捕3名本地男子及1名非華裔的被通緝男子(21至53歲)，當中1名本地男子涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，另1名本地男子則涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「未經准許在行人路上駕駛電單車」被捕。而第3名被捕53歲本地男子，則於路障被截查時，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。

此外，人員共發出5張傳票及264張定額罰款通知書，並發現7輛車輛超速駕駛。同時，人員利用流動攝錄設備配合交通執法，於區內交通黑點重點打擊違例車輛，期間共攝錄得57輛違例車輛，當中涉及違反交通標誌、橫過雙白線及駕駛時以手持方式使用流動通訊設備等，人員將向涉事司機發出定額罰款通知書。