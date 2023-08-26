傷健協會推就業支援計劃　有效改善SEN青年社交及執行技巧

本港目前有逾3萬名有特殊教育需要(SEN)中學生，與其他青年相比，他們大多在成長路上遇到更多挫折，影響其自信心、發展興趣，以至職業志向。香港傷健協會過去推行SEN就業支援計劃，於今日(26日)公布成效研究結果，發現計劃有助改善SEN青年社交反應、執行技巧，以及提高其在職業發展上的自我效能感。

傷健協會於2019至2023年間推行計劃，透過應用5層支援系統，包括個人成長、家校同行、職場共融、朋輩支援及社區教育，讓參加者認識自我、提升職場社交技巧及就業技能，為未來就業作更好準備。期間更與理工大學應用社會科學系合作，分別透過問卷及訪談形式，向參與計劃的青年、老師、僱主及家長了解計劃的進展與成效。結果發現，參與計劃青年除了在社交反應上有顯著改善，在「情緒管理」、「任務展開」、「組織」、「時間管理」及「堅持達標」5項執行技巧上亦有顯著進步，而參加者在職業發展上的自我效能感亦有所提高。

AKB(化名)過去在學校受到欺凌，成長途中亦很怕犯錯，每次被他人注意或批判就會感到尷尬和不自在。在計劃中，他嘗試為計劃活動設計海報、背幕等，以及在活動中擔任司儀，更考獲「低結構網陣一級教練證書課程」。計劃的經歷成功助他加強自我肯定、建立自信，甚至更積極面對未來，現在的他已經能夠自在地與人有眼神接觸，甚或在人前演講和帶領活動。

另一名分享者Eva為特殊教育學校生涯規劃組老師，她過去曾因讀寫障礙而影響考試表現，更被同學羨慕能因障礙在考試獲得加持，但其實「有苦自己知」。她憶述當時不知道自己有哪些強項，對就業前路感到迷惘，其後透過計劃獲得朋輩的理解及幫助，更在參與不同活動的途中成功發掘自己強項，從中找到自己從事特殊教育的夢想，繼續以自己的經驗幫助別人。