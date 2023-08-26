字畫黨換衫再現大圍　網民：走遍18區搵食

本港街頭重現字畫黨，再有大圍居民今日(26日)在港鐵大圍站接駁的「八爪魚天橋」，目睹一名平頭男子站在天橋欄杆處，身旁則擺放着近兩米長、約一米闊「名畫」，該居民於是拍下照片並分享至社交平台，眾網民紛紛表示「區區都有嘅」思疑為集團式經營，更笑言「地攤經濟」。

社交平台Facebook繼昨日(25日)有多個群組流傳不同照片，可見字畫黨在本港多區現蹤影，其中部分懷疑為同一男子。而大圍社交群組再有人於今午2時41分發貼，並貼出一張字畫黨照片，可見圖中男子今日仍然踢拖，不過衣着則已更換，上身黑白間條、下着軍綠短褲，並倚着「八爪魚天橋」的扶手而站，腳邊放有巨型「名畫」。

不過該貼文發出16分鐘後，發貼者再更新實時情況，指該名字畫黨已離開原處，估計是因落雨關係。網民則留言道「頭先去堅尼地城站走遍18區揾(搵)食」，不禁問到「區區都有嘅.....集團式架(㗎)？」。另有人好奇隨意擺放在地的「國寶」值何價，獲網友貼網購平台截圖回覆，顯示仿古字畫約要價128元人民幣，甚至折扣優惠後僅約118元人民幣，雖然相當揼本，但相對成功索償後的高回報，難怪不少網民紛紛留言笑指「地攤經濟」。