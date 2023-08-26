國際狗狗日活動　20隻狗醫生與義工同搭港鐵

除了導盲犬以外，普通狗隻一向不能進入港鐵範圍內。今日(26日)適逢「國際狗狗日」，港鐵作出特別安排，讓亞洲動物基金的20隻「狗醫生」與義工一同乘搭港鐵，是首次讓導盲犬以外的狗隻乘搭港鐵，以提升市民對「狗醫生」動物輔助治療計劃的認知。港鐵公司表示，之後會收集各方面意見並作出檢討，考慮會否恒常化狗醫生乘搭港鐵的安排。

20名義工帶同其「狗醫生」乘搭港鐵，在進入港鐵站前，「狗醫生」會被放在背囊內，身體部位不會外露，並使用列車最尾一卡車廂，而義工則穿上紅色衫以作識別。亞洲動物基金狗醫生項目經理邱瑪瑜表示，項目已有32年歷史，目前有100多隻「狗醫生」，服務對象包括正常人士或特殊人士，認為今次安排讓更多市民留意到「狗醫生」項目，如果有更多寵物友善設施會更好。

港鐵公司總經理梁靜雯表示，希望活動有助提升市民對「狗醫生」的認識，日後會再諮詢乘客、車站職員及義工等，以決定是否應恒常化狗醫生可乘搭港鐵的安排；她又指港鐵是客容量高的集體運輸系統，做任何的安排或者決定都有很多考慮，最重要是不會影響車務暢順運作。