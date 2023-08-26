葵涌私家車逆線撼小巴一人傷　休班警涉酒駕被捕

本周四(24日)深夜11時許，一輛由姓陳(60歲)男子駕駛的公共小巴，沿葵涌和宜合交匯處往梨木樹方向行駛，當駛至和宜合交匯處近往梨木樹出口，懷疑撞向正在逆線行駛的一輛私家車。

經初步調查後，私家車上男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。小巴上一名姓黃(56歲)女乘客腰痛，清醒被送往仁濟醫院治理。被捕私家車司機為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

同類案件過去時有發生。今年4月2日，一輛四驅車在旺角登打士近彌敦道剷上行人路，47歲男司機拒絕合作兼企圖逃走，惟最終被制服，他涉嫌酒後駕駛及阻差辦公被捕。據悉，該男司機為休班警員，事後被停職及保釋候查。

2022年7月22日，一名女子駕駛私家車至葵盛西邨對開，撞毀路旁約2米鐵欄，同車一名休班警長接力駕駛私家車至500米外，休班警長吳志偉的呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精，超過法例訂明限度的22微克逾1倍，兩人承認酒駕，各被判罰款4,000港元及停牌半年至一年。

2022年5月28日，休班男警何家榮在長沙灣駕駛Tesla電動車撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘，他涉嫌酒後駕駛被捕。其後他被落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車及使用殘缺車輛共3罪。

2018年10月底，休班男警長黃嘉俊在凌晨時分，駕車駛至屯門與一輛政府車輛相撞，事後他接受酒精呼氣測試，被揭體內酒精含量超標2.4倍，被判接受200小時社會服務令、停牌兩年及罰款5,000港元，並需自費參加駕駛改進課程。