政Whats噏：提前搭高鐵班次被拒　方龍飛冀彈性處理

香港耗費幾百億公帑興建高鐵，無非都係要節省寶貴嘅時間。離島區區議員方龍飛，本周日(20日)由西九龍站搭高鐵前往深圳北站，雖然車程僅18分鐘，但係由於唔能夠更改車票乘搭早一班開出嘅列車，無奈候車時間要大幅延長，佢就話對高鐵嘅方便有啲保留。

方龍飛今日(26日)喺社交平台發貼文，話當日朝早8點40分到達西九龍高鐵站，諗住買9點20分開出嘅列車前往深圳北站，不過售票員淨係向佢提供9點40分嘅車飛，理由係擔心佢過關有阻滯。結果方龍飛由離開售票處到過關，前後只係用咗13分鐘，喺朝早8點53分佢就已經身處候車大堂。佢注意到大堂有一個票務處，於是向票務員詢問，可唔可以更改班次為9點20分，但係票務人員就話只可以更改班次為開車前45分鐘嘅車票，如果要搭9點20分嘅班次，只能夠重新購票，但原本購買嘅車飛就無得退款。

於是方龍飛就白白咁等咗成40幾分鐘，期間仲見到好多相同遭遇嘅旅客企喺度等車。佢質疑唔允許乘客更改車票，必需重新買飛先可以搭早一班車嘅做法，認為「方便」應該喺各方面都能配合，如果港鐵公司能夠彈性處理，相信會令到旅客感到更加方便。