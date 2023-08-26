向愛女交代自身病情　天瑜父公開片段稱下周起化療

天瑜爸爸早前透露因長期勞累不幸患癌，先是手臂發現有惡性腫瘤，其後經檢查再發現已患有原發性肺腺癌第二期尾至三期。時隔兩天，天瑜爸爸今日(26日)於社交平台發貼，公開向小天瑜交代自己將於下周開始電療的片段，慨嘆探望愛女的時間可能相對減少，「所以今天就過來跟她説一下自己的病情」。

從片段所見，小天瑜在病床上聽着爸爸訴說自身的病情，雖然淪為植物人而動彈不得，但當聽到爸爸的手臂同樣有隻螞蟻(癌症)，「要搵醫生幫爸爸捉番隻螞蟻出嚟啊」，期間爸爸更向天瑜展示手臂上在手術前畫上的圖示，天瑜右眼一角更似泛起淚光，加上勉強從口中發出聲響，反映天瑜難掩對父親同樣患癌感到心痛而落淚。

其後天瑜爸爸再道出自己肺部同樣有螞蟻(癌症)，故需服用藥物及可能不時前往醫院覆診，因此自己可能會較少探望她，但媽媽會繼續探望小天瑜，並着小天瑜要乖，更向愛女表示會與她一同打仗，更指會像小天瑜過去般相當勇敢對抗病魔，盡快康復後每天探望小天瑜，並為天瑜為自己打氣加油，並與小天瑜勾手指尾承諾會努力打仗、不會放棄，期望兩人「一齊好番」。