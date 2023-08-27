東方日報A1：支援等太耐　看不見未來　拒育下一代

香港衣食住行樣樣貴，令到出生率全球最低，港府救亡政策毫無作用，更多人不願生育，下一代面臨「絕種」危機。香港家庭計劃指導會執行總監林慧翔表示，婦女礙於工時長、經濟負擔重和缺乏託兒服務等原因，延遲了生育計劃，錯失黃金育齡期，而不達致生育目標。家計會建議政府制訂政策，從經濟、親職支援和健康服務等方向着手，加強和增撥資源以支援婦女的生育計劃。

根據家計會公布的「2021年青少年與性研究」發現，18至27歲青年計劃將來不生育的比率增加，理想結婚及首次生育年齡有上升趨勢。而根據政府統計處的數據，女性初婚年齡中位數在2011年至2021年的10年間，由28.9歲上升至30.6歲。另外，首次生育年齡中位數則由30歲一直上升至32.6歲，亦有選擇不結婚的女性。數據顯示年輕一代和傳統觀念不同，現時香港女性教育水平提高，除了結婚及生兒育女，還會選擇專注事業發展。

其次，有婦女表示養育孩子的責任大，亦會加重經濟負擔，生育後也沒有相關的支援，難以兼顧事業及家庭，所以決定延遲或不生育。有計劃生育的婦女則稱，知道有生育指導服務，但不了解服務的性質、不知道在哪裏有提供服務和服務費用昂貴等，而沒有使用該服務；如有經濟和社會上的支援，以及改善教育質素，會有助提升生育意願。

議員江玉歡批評，以港府現時的生育政策實際上未能鼓勵市民生育，因為大部分政策均欠缺長遠考慮。江提出現時本港市民最大的生育障礙包括房屋、教育及生育成本問題，大多市民沒有足夠的住屋空間；百物騰貴，生育成本過高；考試學科朝令夕改等，均令市民對生育卻步。她直言，政府現有的生育政策「只有零散嘅措施」，例如男士侍產假、稅務寬減等，並非最主要針對鼓勵市民生育，港府欠缺長遠房屋政策協助市民置業等，無法令市民安心生兒育女。

議員陳凱欣則認為，本港醫療檢查等生育成本高昂、難請工人、住屋空間不足、學校派位、子女學習成本貴等均是令港人生育意願低下的原因。陳認為，政府對上述問題應提供更多支援，建議聘請工人應有免稅額、加大首胎免稅額、增加餵哺母乳的女士產假，甚至支付全薪產假等，真正支援港人生育方面的障礙，才可鼓勵市民生育。

林慧翔亦稱，其實本港不乏會考慮生育、「未決定」或「不知道」生育意願的人，政府需要為市民移除生育的障礙。她建議政府制訂完整的政策，在社會政策、經濟支援、親職支援、健康服務和改善教育制度方面，提供充足支援，包括託兒資助、有薪親子假、加強育嬰及託兒服務和生育及教育基金等，協助和移除希望生育的人士的障礙。政府亦須加強和增撥資源於生育相關的支援，例如生育指導、性與生殖健康資訊。

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