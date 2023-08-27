市建局助注入起動資金　鼓勵業主儲錢作保養維修

大廈樓宇保養做到足，才能避免因日久失修而造成如石屎剝落等意外，有業界指，為延長建築物的壽命，建議業主和物業管理公司需為樓宇每10年進行一次檢驗和維修保養，惟所需的維修費用從何來，苦煞了不少小業主。就此市建局為煥然懿居第三座制定10年維修保養計劃，向該樓宇的「特別基金」，適度注入起動資金，鼓勵業主落實財政儲備的供款安排，以作支援長期的大廈保養維修開支，期望藉此為其他業主及管理公司作示範，推動相關工作。

市建局行政總監韋志成今日(27日)在網誌表示，市建局早在2017年展開樓宇復修新策略研究時，已注意到業主在籌組樓宇復修工程普遍面對「三缺」的困難，包括缺乏籌組維修工程的能力和有關工程的專業知識，亦缺乏財政儲備，普遍業主沒有落實為「特別基金」定期供款，以備作大型維修之用。

有見及此，韋指市建局總結市場上的大型屋苑，以至協助煥然壹居和懿居第一及第二座的業主建立維修財政儲備的經驗，在制定「煥然懿居第三座」的「優化版」公契時，已從上述三方面着手，促進業主落實定期檢驗和執行維修保養計劃，以及為計劃涉及的開支擬備供款建議方案，為樓宇復修未雨綢繆，包括市建局制定10年維修保養計劃和工程費用估算，相關籌備計劃的費用全數由市建局承擔；保養計劃將涵蓋樓宇「公用部分」範圍內的不同構件及設施，包括外牆、柱樑結構、天面、排水系統、窗戶、電力系統、消防系統和升降機等。

此外，亦建議公契經理人為「特別基金」制定供款建議方案，如煥然壹居就每月撥出2%至3%管理費作「特別基金」，每戶每月實際約需繳付數十港元，而所積累的儲備將可以應付日後大型維修工程的費用，盡量減低要一次過籌集工程資金的需要；及市建局將在「煥然懿居第三座」落成後，為大廈的「特別基金」進一步適度注入一筆起動資金，鼓勵業主為日後的維修保養工程做好財政儲備和定期供款。同時，公契亦會列明起動資金只可以用於維修保養計劃內所列明的檢驗和維修項目，例如只可以用於進行大廈的公用部分或結構的檢驗和維修工程，並不適用於日常的的維修保養範圍，以確保相關基金運用得宜。