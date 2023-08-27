政府已召開Web3專責小組會議　逾180家相關企業落戶數碼港

結合現實和虛擬的娛樂體驗，蘊含巨大商機，將創造新的經濟價值。財金官員今日(27日)在網誌表示，他主持的第三代互聯網(Web3)發展專責小組，已召開了會議。小組匯聚相關業界翹楚和專業人士，從規管框架、生態系統、基建、人才培訓及教育推廣等方面，協助政府穩慎推動Web3在本港的蓬勃及可持續發展。

他指出，為加快Web3發展，已在《財政預算案》中撥款5,000萬港元予數碼港加速建立蓬勃的Web3生態圈，包括積極吸引企業和人才落戶，以及舉辦相關的教育和推廣活動。至今，數碼港已經匯聚了超過180家Web3相關技術的企業，當中包括獨角獸、持牌虛擬資產交易平台等，超過兩成企業來自內地及海外。

網誌又提到，移動互聯網和智能手機技術的迅速普及和不斷提升，造就了過去十多年串流音樂、串流視頻、社交平台和手機遊戲等的爆發式增長。接下來，下一波的突破式增長，很可能由第三代互聯網(Web3)及區塊鏈技術驅動。NFT、GameFi、Play to Earn、「沉浸式」娛樂等，這都是許多全球娛樂巨企現時大力投入資源探索的方向。有研究報告預計，全球線上娛樂市場收入將由2021年的1,842億美元，增加至2027年的6,534億美元，複合年均增長率達21%，發展潛力及空間驚人。