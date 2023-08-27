渠務署引入多款清淤機械人　提效疏河道暗渠

為確保河道及渠道暢通，減低水浸風險，渠務署近年運用新科技，引入多款清淤機械人，例如「創先河」系列中最新款的機械人便專為河道清淤，每日可收集多達18公噸淤泥；「智水清」就可在箱形暗渠收集約10公噸淤泥。渠務署指相較傳統清淤方法，工作人員能在更安全地工作，亦不用局限在旱季進行。

渠務署近年引入多款清淤機械人，其中「創先河」系列中最新款的機械人，配備鏟斗和推土裝置，工作人員只需遙控它進入河道，清除沉積在河底的淤泥和垃圾。由於機械人工作不受潮汐影響，有助縮短工期。另署方今年2月引入「智水清」，為目前該署體積最小的清淤機械人，工作人員利用吊運機把「智水清」吊入箱形暗渠後，操作員便可在工作室利用聲納系統鎖定淤泥位置，遙控機械人進行清淤。

渠務署九龍及新界南渠務部工程師何仲恩表示，清淤機械人的出現，成功突破傳統清淤工作面對的限制，清淤工作能全年進行，包括在雨季。此外，署方在防洪監測工作上亦加強應用創新科技，署方已在全港不同地點安裝逾250個遠程防洪裝置，例如雨量計和水位傳感器，24小時收集雨量、水位和潮位等實時數據，即時傳送至水文資訊系統。工作人員可利用智能電話或電腦，實時監察各主要河道和水道的狀況，協助渠務署迅速採取預防及應變措施。署方今年內會增設約60個同類型裝置。