港府禁止日本十縣水產進口　總商會指對業界生意有短期影響

日本上周四(24日)開始把福島第一核電站的核污水排放入海，港府隨即禁止日本10個都縣的水產品進口。香港總商會新任總裁楊偉添今日(27日)在電台節目表示，雖有關禁制對業界生意有短期衝擊，但仍贊成有關做法，會收集受影響會員意見，其後向政府反映。

楊偉添表示，禁制對業界難免造成短期衝擊，只期望衝擊的時間盡量是「愈短愈好」，因為當中是一整個生態鏈，彼此聯串起來。他又指，最重要是有得食，而在經濟學上亦有替代品，有取代性的，可能市民最後或會發覺比原先的更好吃或便宜。

全面通關後，不少港人北上消費，令本港經濟復甦雪上加霜。楊偉添認同可從夜市着手，但要有心理準備，效果或不似預期，他舉例英國過往曾嘗試推夜市，在短期間的確有明顯增長，但過了一段時間後便回復舊觀，認為問題的核心是在於目前日市經濟是否良好，以及是否應全盤觀察現時香港經濟的發展方向。

楊續透露，最近曾與巴西領事館領事會面，期間曾商討有否方法把當地聞名世界的嘉年華會，以迷你展會形式搬來香港舉行。他建議，政府可利用西九文化區舉辦更多大型會議，以吸引更多投資者及遊客來港。