人手不足　市民指夜市攤檔貨品或貴過商舖　籲派千元消費券

本港經濟疲弱，政府早前提出短期內要與業界合力「搞活搞旺」香港夜市，而今日（27日）在地區諮詢會上，不少市民對搞夜市提出意見，指夜市並非簡單的「購物街」、「大笪地」，而是要融入社區；但有市民認為香港主要問題是不夠人手，夜市攤檔售賣的貨品可能價格會較一半商舖貴；亦有市民指政府應向每一位市民在每區派1,000港元消費券。

市民葉先生表示，政府雖然要推動夜市，但香港面臨人力資源不足問題，導致在夜間店舖工作人員的工資拉高，使短期展覽和攤檔有可能貴過一般店舖，因此難以激活消費，建議政府在短期內資助在夜間營業店舖，讓這些受資助店舖向市民和旅客提供優惠；而食品、餐飲行業難以請人，因此建議行業可增設彈性上班時間，讓婦女投入市場。

分區委員會副主席陳志豪則指，夜市並不止「購物街」、「大笪地」，而是要融入社區，他稱社區有不少地方讓市民食飯之後散散步，如東海岸公園、沙田城門河畔等，建議政府可容許一些空間擺放小攤檔。至於本身為商界人員的蔡生表示，疫情過後香港經濟未復常，因此政府需要刺激內部消費，建議向每一位市民每區派1,000港元消費券。