六成兒童暑假無活動　九成家庭難應付開支　組織促提升各項津貼

社區組織協會今日(27日)公布一項調查發現，60%基層兒童暑假無活動，逾40%人暑假留在家中，其中90%人表示其家庭礙於經濟困難，難以應付暑期活動開支。組織建議，政府訂立青少年中心活動收費減免機制，補貼服務單位增加財政誘因，以及提升各項津貼，支援清貧兒童在社區參與各項文化、藝術及康體活動。

為了解貧窮兒童在參加暑期活動時所面對的各種困難，協會上月至今月間，透過網上問卷形式，成功收集225名6至18歲以下基層兒童有效回應。結果發現，60%兒童在暑假沒有安排任何活動，44%人表示暑假只留在家中，其中有92.9%人表示其家庭在應付活動開支時感困難。

調查又發現，基層兒童並不普遍參加青少年綜合中心所提供的活動，因數據顯示，當中近70%相關服務單位，並沒有就針對貧窮兒童特別舉辦專項活動，甚或訂立減免費用機制，加上機構有極大自主權，活動收費五花八門，可介乎數十港元至逾千港元不等，惟非每項活動都有名額減免，以致弱勢家庭難以持續參與中心活動。

協會建議，政府應引進扶貧角度，評估貧窮兒童及青少年需要，以青少年服務扶貧，包括訂立青少年中心活動收費減免機制，補貼服務單位增加財政誘因；同時增加康樂活動受助名額，訂立活動收費豁免機制。長遠則應全面檢視基礎教育，增加經濟支援，包括增加「全方位學習津貼」、「學生活動支援津貼」，以及「校本課後學習及支援計劃」資助額。