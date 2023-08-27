政Whats噏：港氫能車被批龜速發展　議員促拆牆鬆綁

香港氫能交通工具發展緩慢，多名議員已急不及待，早前到內蒙鄂爾多斯考察，睇吓當地點樣由「煤都」轉型做「零碳城市」，當然睇埋氫能車發展喇！

包括陳克勤同葛珮帆等多名議員到當地考察多個新能源項目，包括光伏產業鍊、新型電力系統同氫能車輛燃料，又實地視察咗貨車同垃圾車，話車內載有儲氫瓶，以氫氣作為燃料驅動，而喺行駛過程中，氫能車嘅氫燃料將轉化能量，產物僅為電、熱同水蒸氣，無其他污染排放物。

佢哋亦到過零碳產業園「遠景鄂爾多斯現代能源裝備產業園」，嗰度聚集電池材料、動力電池同儲能、電動重卡及綠色製氫等上下游產業，產業園內項目80%嘅能源都係嚟自鄂爾多斯嘅風電、太陽能光伏同儲能，而園區希望系統最終可實現百分百嘅綠電供應。

仲記得當局喺今年年中回應議員質詢時話計劃試驗氫燃料電池重型車，作收集垃圾和清洗街道之用，預計首輛氫燃料電池雙層巴士試驗可以在今年啟動，而重型車試驗則可以喺明年開啟，而近環境局先批准氫燃料電池巴士嘅試驗申請，佢哋促請政府喺政策同法例方面入手，為氫能產業在港發展拆牆鬆綁。

其時亦透露當局會喺今年第3季研聘請顧問研究，規管氫能車嘅使用模式，喺2024年開準備工作，期望喺2025年向立法會提交建議。陳克勤當時批評相關立法工作至少要去到2027年先完成，形容氫能車發展「龜速前行」。