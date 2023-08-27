打擊洗黑錢及貴利活動拘83人　包括黑幫首腦及妻兒

執法部門上周四(24日)至周六(26日)舉行「勝略」行動，打擊一個活躍香港的黑幫及其收人來源，以涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪，拘捕41男42女共83人(26至72歲），包括該黑幫首腦、妻子和兒子、以及一名黑幫高層，並檢獲超過1,200萬元犯罪得益及犯案工具。

該黑幫首腦及妻兒於上周五(25日)，涉嫌「洗黑錢」罪被捕，涉嫌處理6,800萬港元犯罪得益。調查發現該家庭的總收入、與支出及銀行戶口記錄出現明顯差異，過去9年僅申報了160萬港元收入，惟其銀戶口卻有大量不明來歷提存，更以1,000萬港元作首期購買了2個本地單位，該家庭亦向稅務局隱瞞部分收入。人員採取行動期間，其中一名家庭成員企圖運走大批現金，但最終失敗，人員在該黑幫首腦位於青衣的住宅單位及名下的汽車內，檢獲超過700萬港元現金和小量人民幣，遂檢走其名下汽車輛和樓契作證物。該黑幫首腦家庭和黑幫高層仍然被扣查。

人員亦針對該黑幫採取一連串打擊收入來源行動，分別在元朗、旺角及深水埗搗破4個非法賭檔，且拘捕56人。上周六，人員連同消防處在長沙灣副食品批發市場，搗破一個非法加油站，檢獲5,200公升柴油，價值約11萬港元。

另外，人員也針對調查該黑幫操控的2間於2019年3月開始運的財務公司，發現以持牌放債人公司從事非法高利貸活動，借款人需交出貸款總額的二成至二成五款項給高利貸集團。借款人在收款後會到公司樓下附近，把需要交出的款項交給「收錢仔」，該些款項又會文給上線，並存放於兩間持牌放人債公司附近的一個收款中心，而借款人繼續根據貸款協助還款。經過法定會計師估算，整筆貸款的實際年利率可高達400%，違反法定年利率48%的規定。

上周四人員連同公司註冊處搜查該2間持牌放債人公司，又搜查公司骨幹人員的住所，共拘捕6名骨幹及4名公司職員，檢獲多部手機、手提電腦，文件及126萬港元現金。人員同時在持牌放債人公司附近拘捕4名收錢仔，搗破該個位於公司附近私人單位的收款中心，檢獲逾400萬港元現金、5部電話及2部電腦。人員估計該高利貸集團年貸款額超過1億港元，並獲取超過1,000萬港元犯罪得益。此外，公司註冊處發現其中一間持牌放債人公司違反條款，包括沒有為借款人做壓力測試，執法部門將積極跟進該兩間持牌放債人公司的牌照。