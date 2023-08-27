參與印度B20峰會　梁熙稱多國批日排核污水損害國際利益

無視國際社會的反對，日本在上周三把核污水排海。今日(27日)抵達印度新德里、參與本年度B20峰會的議員梁熙，指期間曾與多個來自印度、澳洲、瑞典甚至日本等不同國家的代表討論，又引述該等國家均批評日本政府做法短視、損害世界各國利益、行為極度不負責任，完全違反本次B20峰會RAISE的主題中的「負責任、可持續及公平」的營商原則。

RAISE即負責任(Responsible)、提速(Accelerated)、創新(Innovative)、可持續(Sustainable)及公平(Equitable)）。

不單多個國家代表批評日本，梁熙指就連日本的企業代表亦表示國民對做法表達憂慮。梁認為日本應立即停止排放核污水；一向以「維護世界秩序」為己任自居的美國，應肩負起大國責任就事件發聲和行動。而今次與會的代表亦同意未來繼續就事件緊密溝通、多渠道持續跟進，包括在B20、G20峰會等國際會議持續表達要求和施壓，並爭取明年B20峰會加入海洋保護的議題。

梁熙認為當前香港以致國際社會，最關心是日本排放核污水的問題，因排核污水造成的污染會經過海洋環流波及整個太平洋沿岸，並透過在食物鏈中不斷積累及轉移，最終波及所有人類。他在會議期間亦有與來自新加坡、加拿大、羅馬尼亞、印度及澳洲等多間官方或民間代表討論相關的題目。

他認為日本做法令多個地方抵制日本水產品，亦會嚴重影響日本企業，日方行為是損人不利己，故他希望國際社會可以團結一致向日本說不。