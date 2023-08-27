環團遊走深水埗測空氣　「新棚仔」污染物最高

本港空氣污染不時達嚴重爆錶水平，有環保團體與市民游走深水埗，到區內多個人流較聚集的地方，實測空氣質素水平，發現位於天橋底的俗稱「新棚仔」的深水埗新布藝市場空氣污染物濃度最高，而附近的通州街公園亦度得較多污染物。團體指環保署於該區僅設1個空氣監測站，難以準確反映社區污染黑點及成因。

環保團體健康空氣行動今日(27日)聯同深水埗街坊舉行「空氣導賞團」，帶領參加者走入區內街坊常去的地點，包括鴨寮街、基隆街大牌檔、新棚仔布藝市場及通州街公園，同時利用空氣監察儀器，觀察空氣污染水平變化。

團體指出，於導賞團進行期間，環保署於深水埗空氣監測站錄得的空氣質素健康指數為2，健康風險為低，加上是日為假日，汽車流量較少，因此今日所觀察到的短期空氣污染水平相對低，空氣質素良好。不過，位於西九龍走廊橋底的新棚仔布藝市場，以及鄰近的通州街，兩個地點錄得主要來自汽車排放的二氧化氮(NO2)濃度較高，前者每立方米有35微克；後者則有21微克，基隆街大牌檔則錄不到NO2。

健康空氣行動續指，佔地9.48平方公里的深水埗區只有1個空氣監測站，位於深水埗治安執法部門大樓的天台，但社區不同角落的空氣質素有機會存在巨大差異。監測站數量不足將難以準確反映社區污染黑點及成因，令市民容易暴露於高水平的空氣污染中，尤其是步行上學或在戶外活動的學童，例如常行經的路線，如果接近繁忙道路等，會增加他們接觸懸浮粒子和二氧化氮的機會，而學童成長早期經常暴露於嚴重污染水平，有可能會終身遭受疾病的影響。