超級藍月周四現身夜空　暑期終末畫上圓滿句號

來到暑假最後一周，在開學前夕，即本周四(8月31日)將出現夏季第3個兼今年最大的「超級月亮」。而香港太空館在社交平台發貼指出，今次的「超級月亮」被稱為「藍月亮」(Blue Moon)，又解釋並非月亮變成藍色，而是由於在同一個月內、相隔28天第二度發生。市民不妨踏出門戶與親朋一同賞月，為今個暑假畫上圓滿的句號啦！

太空館昨日(26日)在貼文表示，每當月球處於或差不多處於軌道上距離地球最近的位置，而恰巧又到達滿月的時候，所謂的「超級月亮」就會出現。月球本身雖然並沒有變大，但基於「近大遠小」原理，令超級月亮在視覺上比平時的滿月更大。而今年第4個「超級月亮」則要等到9月29日。

而超級月亮與藍月同步發生的「超級藍月」相當罕見，太空館過去曾指出，「藍月亮」的出現有點眾說紛紜，有說最初在天文學上的形容出現於一本在1937年出版的書籍。到1946年，雜誌Sky & Telescope在一篇文章中誤將「藍月亮」解釋成一個陽曆月裏出現的第二次滿月。由於該雜誌的普及和影響力，此一誤解便慢慢成為日後大眾對「藍月亮」的認知，但其實藍月亮的確不是經常出現，亦不代表看到的月亮是藍色。

至於本周四天氣方面，根據天文台預測，當日大致天晴，且是未來9天中唯一無雨的日子，相當適合觀賞天文異象。雖然預料當天日間酷熱及乾燥，氣溫介乎攝氏27至34度，但受熱帶氣旋「蘇拉」外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，日夜溫差會較大，相信晚間較為涼爽，市民要把握絕佳機會觀看「超級藍月」，若錯過今次機會，下次或需要等到2026年5月31日啦！