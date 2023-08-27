蘇拉大機會福建一帶登陸　天文台指亦可能橫過南海更近本港

本周四(9月1日)便是開學日，除有新舊同學仔外，亦多了「蘇拉」這位不速之客。天文台今日(8月27日)在天氣隨筆中，以拖拖拉拉形容已升級為超強颱風的「蘇拉」，並預料其會在未來兩三日北抬並移向台灣一帶，隨後較大機會登陸福建或廣東東部沿岸，距離本港約為400公里，但亦有機會採取偏西路徑橫過南海北部，距離本港更為接近，不過其路徑存在變數。

天文台在文中表示，主流電腦模式均預測未來一兩日，有一道西風槽東移並向南擴展，除了會為南方帶來一股微弱的東北季候風外，亦有助帶動蘇拉逐漸北抬。同時，配合太平洋高壓脊向西伸展，環境氣流會加強並引導蘇拉向西北方向移動，加速移向台灣一帶。

至於蘇拉橫過或掠過台灣後的路徑則仍存在變數，並有兩種可能，其一是在福建或廣東東部沿岸登陸。根據截至今日的最新預測資料，其中一種情況緣於電腦模式大致預測高壓脊西伸幅度不大，維持在較東的位置，蘇拉會繼續向西北方向走，並移向福建或廣東一帶，而天文台正在試驗的人工智能大數據天氣預報模式「盤古」亦有類似的預測。

另一情況則是蘇拉可能採取偏西路徑橫過南海北部，意即與本港距離較接近。天文台指出，由於部分電腦模式預測高壓脊西伸幅度較大，觸及中國東南部，令蘇拉轉為採取偏西方向移動，而不會移近台灣。天文台續稱，無論是那一種情景，源自中高緯度向南擴展的西風槽，預料會在本周二(29日)為南方帶來一股微弱的東北季候風，廣東沿岸驟雨增多。