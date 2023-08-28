港大護理系迎新營爆學生吸大麻及非禮疑雲　校方稱正了解事件

暑假臨近尾聲，是大學迎新營舉辦的高峰期，活動期間出現學生涉嫌行為不當的情況過往屢見不鮮，而今年香港大學護理系迎新營(O Camp)更爆出涉嫌有學生吸食大麻及非禮疑雲。近日在社交網站流傳一則帖文，指1名應屆港大護理系新生(freshman)在參加學系迎新營期間，發現有身任營內學生輔導員的較高年級學生(俗稱「組爸組媽」)懷疑公然吸食大麻，她更聲稱在活動時遭組爸非禮，玩濕身遊戲時也被禁止換上深色衣物，令她和組員都「走光」。主辦迎新營的學生組織港大護理學會表示，正就上述網上言論積極檢視迎新營的安排，承諾「必定秉公處理」；港大校方則表示正了解事件。

有關帖文在Instagram(IG)帳戶「軒軒萬事屋」於上周六(26日)發出，轉述1名自稱今屆港大護理系新生參加迎新營的親身經歷。該名新生提及，迎新營第一晚舉行一個「disco活動」，她「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味，令我同其他組員都覺得唔舒服，之後問過組爸媽先知道係大麻。」後期「越(愈)嚟越(愈)大陣味，好似好多組爸媽都喺度食緊，我同我朋友嗰組嘅爸媽都有食同飲醉，拋低我同其他同學唔理，成個活動入邊我哋都好驚好迷茫」；她形容當時場面混亂，有組爸對她「摸手摸腳，上下其手」，並感覺到對方是故意摸她，其他組新生朋友也有類似遭遇。當事人稱：「我哋唔敢揭露呢啲性騷擾嘅行為，亦都唔知可以同邊個投訴，因為以我哋觀察，嗰度啲(組)爸媽全部都係一夥嘅，我哋有諗過搵莊入面嘅人(學會幹事)投訴，但係佢哋好似同個組爸好熟咁，諗咗好耐我先決定喺呢度公開講。」

帖文續指，翌日當事人在「玩水」活動時，一眾組員被組爸媽規定穿camp tee(迎新營T恤)參加，不准換上深色衣物，「即使我嗰組(camp tee)算深色啲都見到內衣，加上濕咗水，可以話係走曬(晒)光，仲要畀啲唔友善嘅目光望住」。玩完水她和其他組員亦「冇得換衫」，但晚上回房後，組媽亦不許她們睡覺，「逼我哋一定要飲酒，但我同其他組員已經開始唔係幾舒服，出camp之後真係個個病曬(晒)。」

當事人揚言，「(在迎新營)呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我」，「去完ocamp(迎新營)， 我反而咁唔想讀落去」，亦不知應找誰人傾訴。

帖文發布後，港大護理學會同日深夜在IG發帖稱，就較早前網上出現有關迎新營安排言論，該會正積極檢視有關安排並會嚴正處理，呼籲有關人士將相關投訴及證據發送至學會電郵，強調會方必定秉公處理。港大發言人則稱校方正了解事件，也知悉護理學院已與主辦迎新活動的學生組織接觸及會面，作進一步了解。執法部門就表示，目前未接獲相關報案。