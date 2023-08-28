香港澳洲聯合行動　破1.7億元冰毒案拘4男

香港海關與澳洲執法機關採取聯合行動，拘捕4名男子，懷疑他們與一宗1.7億港元的大型海路販運冰毒案件有關。

香港海關於7月初與海外執法機構的情報交流，並在海運資料庫作出篩查及風險評估，發現一批由墨西哥寄運本港、報稱人造皮革的海運貨物有可疑。當貨物到港後，關員於7月12日在葵涌海關大樓驗貨場檢查貨物，發現240公斤冰毒估計市值約1.7億港元。調查發現該批貨物將會以遠洋輪船運至澳洲悉尼，香港海關與澳洲執法機關展開監控遞送行動，並於本月23至25日，在香港及澳洲悉尼分別拘捕3名和1名懷疑涉案男子。此案為香港海關今年破獲最大宗的毒品案，以及有紀錄以來進行最大宗國際監控的毒品案。

海關指出，由墨西哥出口人造皮革為十分罕見，關員檢查該批貨物的資料，留意到文件以西班牙文申報，而收貨人為本地一間紡織公司，而該紡織公司今年未有入口人造皮革的海運紀錄。有見及此，海關揀選該貨物檢查。關員打開涉案的40呎貨櫃，發現600多卷人造皮革，並進行X光檢查，發現其中40卷有可疑影像，在中間位置藏有毒品，同時於末端位置貼上膠紙作記認。人員將皮革攤開，發現毒品收藏在皮革近末端位置，經毒品快速測試後，證實為冰毒，案件交予海關毒品調查科跟進。

關員將人造皮革還原包裝，放回貨櫃內，隨即展開監控遞送行動。該貨櫃運送屯門一物流中心進行拆櫃後放入另一個貨櫃放逾10日後，然後將貨櫃運至天水圍貨櫃場短暫存放，再運送至葵涌物流中心再次拆櫃及放入另一個貨櫃，最終於8月2日經遠洋輪運送至澳洲悉尼。香港海關聯絡當局執法機關，展開國際監控遞送行動。8月23日澳洲當局拘捕一名處理該批貨物的28歲男子，他負責運輸及租用倉庫。據悉，該名男子為犯罪集團的骨幹成員，在當地被起訴販運毒品。香港海關於8月24及25日，拘捕3名男子(44至77歲)，他們分別為收貨公司董事，物流公司負責人及職員，三人獲准保釋候查。

調查發現此案與以往運毒手法不同，採取「金蟬脫殼」轉運方式，不停轉換貨櫃及存放地點，企圖掩飾貨物真正來源地（即俗稱「漂白」）、增加執法人員追查的難度及爭取時間尋找合適買家，務求尋找價錢更高的市場。調查仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。