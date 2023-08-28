港物價高無特色失吸引力　江玉歡：重振經濟不能靠短期措施

疫後至今大半年，但經濟仍無起色，旅客未回復疫前水平，但大量市民則湧往內地消費，周未及假期香港被清空。議員江玉歡日前到深圳旅遊，指內地物價低，食肆無需排長龍，港府要重振經濟及搞活夜市，必須有定位、目標及策略，而疫後香港已反應得較慢，更強調不能用短期施去掩蓋問題，這種思維方幫不到香港。

江玉歡在社交平台貼文，指來港消費的內地遊客多認為香港物價太貴，16港元一瓶礦泉水，深圳僅6元人民幣，而且大部分品牌國內也有。她指在港食店排隊，要在門外大排長龍或等候，反之在內地拿個号碼便可，可邊等邊購物，因此過往內地旅客拿着喼到港購物的情景已大不同。

現時深圳有不少大商場及景點，她亦發現有不少港人遊覽，這與商場的布置及配套設施不無關係，而她本來不打算購物，也買了叮噹擺設。實際上，她身邊有不少專業人士也喜歡到深圳打機、按摩、唱沉醉式卡拉ok，而港車北上開通後，更多朋友一家大细到國內放幾天假。

她指香港要振興經濟，必須要因應大環境重新定位，明確定下目標及策略，再制定行動，而非花費大量人力物力攪種種短期措施。疫後，香港已反應得較慢。她更引用萄文，指Tapa buraco 的思維方式幫不了香港。意即用短期措施來掩蓋問題的方式行不通。

對於如何重振旅遊業，她認為必須要有一套全面策略。她指鄰近的城市和國家，例如如門、日本、新加坡、泰國、越南、馬來西亞及南韓等，均在去年及今年初定下疫後及未來幾年的旅遊業全面策略、制定市場方針、鎖定目標群組及設定旅遊業發展的經濟目標。

她指該等地區或國家的策略多樣化，視乎他們的特質，有些專攻MICE(會議展覽業)，有些專攻度假消閑。有些地方去年已作好計劃出擊，反問香港應否制訂一套全面的執行計劃，再加上居於新界的市民返內地較方便，往內地消費的模式將持續，故香港在城市規劃、布局、社區發展及商品服務業等的發展，亦應作更周詳的考慮及調整。