政府計劃海濱設夜市救經濟　議員：政策宜放寬由檔主話事

本港復常後港人北上消費成常態，政府籌謀以搞活夜市挽救低迷的消費市道，並正探討在海濱舉辦活動。有立法會議員今日(28日)在電台節目建議政府選址遠離民居、交通方便的海濱較理想，如中環海濱可與蘭桂坊凝聚起來帶動氣氛，尖沙咀海濱本身為遊客區，西九海濱就可提供藝術表演，同時倡議政府政策需放寬，不應由政府帶頭，直言香港經濟要放手才會成功。

議員陳學鋒指出，現時不論是西九、中環、尖沙咀等海濱在夜間也很靜，認為這三個海濱遠離民居，較不易對附近居民造成噪音等滋擾。他亦推薦中環海濱，指該處交通方便，附近蘭桂坊亦世界知名，有助吸引旅客「順手去埋海濱」。他認為本地人多數只是由被吸引去一兩次，因此搞夜市目的主要吸引外國遊客，促使他們「留夜啲」，旅客過夜更能帶動消費，又稱若無夜市，遊客寧可到其他地方過夜。

陳又認為，尖沙咀海濱也是適合辦夜市的地方，因為該處本身也是旅遊區。他亦獻計指遊客可在尖沙咀購物、玩完夜市再坐天星小輪轉戰中環海濱夜市，最後到蘭桂坊。他認為香港夜市特色應該凸顯「中西文化匯萃」，亦同意行會成員林健鋒指藝術表演在夜市是必然，因為飲食吸引不能持續，表演活動能持續帶來新鮮感。

至於搞手方面，他指政府「唔好管咁多」，不應由政府帶頭搞夜市，因檔主會受到很多限制，只需訂好基本框架和規矩，便可交由非政府組織(NGO)主辦，讓檔主自己做，坦言「香港經濟唔係管就成功，係放手先會成功」。