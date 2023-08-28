甯漢豪稱工廈只許作工業及倉庫用途　違規將依法辦事

位於觀塘工廈內的一間食肆，稱日前收到地政總署通知，指工廈只准用作工業及貨倉用途，要求食肆停，否則向業主釘契；惟簡單翻查「搵食」應用程式，同一工廈亦有超逾50間不同食肆正在經營，據知部分同為未持有相關牌照經營。發展局局長甯漢豪今日(28日)被問到為何其他單位未有收到相關通知時，直言指違契就是違契，而據她所知大廈其他單位亦有收到地政總署執管的通知。

甯漢豪強調，相關工廈的地契只容許作工業及倉庫用途，若用作其他用途包括食肆均屬違契，相信社會期望政府部門做好執管工作，依法辦事。她表示，工廈若有人流時常出入會有安全隱患，因此會鼓勵地政總署做好執管工作。根據現時條例，如在工廠大廈內經營食物業，而其業務涉及出售或供應膳食供受僱於工廠大廈內的人士在其處所內進食或飲用，就必須向食環署申領工廠食堂牌照，發出工廠食堂牌照，惟其原意旨在便利在工廠大廈內工作的人士用膳。

另外，荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅用地上周流標後，房屋局表示已邀請房協承接項目。甯漢豪表示，每一個項目流標都有很多因素，包括價格、發展商的興趣、自身投資策略等，今次項目屬「首置」用地，有資助成份，所以邀請房協承接屬合理。

至於高等法院頒令，臨時暫緩執行粉嶺高球場發展的環評報告，直至明年5月的司法覆核有結果，甯漢豪表示，就高球場發展項目的法定城規程序，暫時沒有受到司法覆核影響，即使有關環評報告暫緩執行，但城規程序仍繼續進行。甯又指出，司法覆核完全不影響政府作為高球場32公頃土地的業主，在短期租約到期，即下月1日進取收回土地，會如期進行，高球會亦配合政府的行動。