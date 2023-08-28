涉高利貸及禁錮債仔逾70小時　兩內地男女被捕

澳門發生一宗高利貸及禁錮案件。當地執法部門今(28日)表示，一名無能力還款的債仔被禁錮逾70小時，期間在酒店房內被拳打腳踢，須交出電話、銀行卡及密碼，並被轉走逾28萬元人民幣(下同)。事主隨後逃脫，並透過保安報案求助，執法人員當場截獲兩名涉案的逾期逗留內地男女。

兩名涉案疑犯分別為報稱無業的40歲內地男子，以及報稱文員的50歲內地女子。案情指，30餘歲的內地男事主上月底向兩名涉案人借46.8萬元賭博，連7萬元利息，分每日支付5,000元利息。惟自本月中起，事主無力償還欠債及利息，且沒有跟對方聯繫，上周三(23日)於氹仔某間酒店附近遇見其中一名疑犯，並被禁錮於房內。

案情又指，被禁錮的事主要站立及禁食，且要拍片記錄，當中另一名疑犯對其拳打腳踢，以餐刀向其索款15至20萬元，又迫其交出電話、銀行卡及密碼，轉走帳戶內的28.4萬元。事主稱於上周六(26日)趁疑犯離開酒店房間時逃脫，總共被禁錮71.5小時。被捕的2名疑犯承認向事主借款做生意，但否認進行高利貸活動，二人被控以為賭博的高利貸、剝奪他人行動自由、勒索、不法錄製、不當扣留證件、禁用武器及普通傷害身體完整性罪名，移交檢院跟進。