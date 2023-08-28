發展局推安全智慧工地系統應用　助減少工業意外

本港工業意外頻生，政府有意推動全面應用安全智慧工地系統。發展局局長甯漢豪今日（28日）出席一項有關建造業安全的活動時表示，近年致命工業意外的數字沒有明顯下降，對業界響起警號。她指出，政府未來數年的基本工程開支達到每年至少1,000億港元，加上私營及其他公營項目每年大約3,000億港元，工程量增加，認為有迫切性加大推動工地安全措施及宣傳。

甯漢豪提及，政府於今年2月推出指引，要求超過3,000萬港元的工務工程，須全面應用安全智慧工地系統；並指當局有投放資源，透過建造業創新及科技基金資助私人項目廣泛應用相關係統，性情況不太理想；未來將會與業界商討如何施加壓力，要求更多工程項目應用有關係統，期望今年內大部分工地均採用有關系統。

此外，甯指當局就建造業輸入勞工計劃首輪共接獲26份申請，涉及輸入5,200多名勞工，但有業界反映有承建商，招聘本地工人時要求要具備英語書寫能力，質疑是「假招聘」以便輸入外勞。甯指工地一般要求以中文進行溝通，當局會調查個別地盤的情況，若發現招聘本地工人的條件不合情理，相關承建商的輸入外勞申請會受到影響。