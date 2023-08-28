3年前徵文比賽作品被指涉違國安法　組織港語學即日起停運

組織「港語學」的主席陳樂行今日(28日)在社交網站專頁表示，近日有香港國安處人員到其在港家人的寓所搜查及問話，指港語學一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反《港區國安法》，要求下架。為保障其家人及港語學前成員安全，經諮詢法律意見，決定即日起停止香港註冊社團港語學所有運作，並啟動解散程序。

陳表示，國安處人員上周二(22日)早上7時許到其在港家人寓所，要求與他會面。當時其家人雖回覆人員指他正身處外地，但人員在無搜查令情況下進入其寓所，要求其家人向他轉達國安處要求，即是將港語學3年前「中西區廣東話徵文比賽」的一篇小說文章下架。他隨後致電國安處查詢，人員告知曾搜查其曾經營的蛋糕店，又提到其家人及港語學前成員的情況。他考慮到相關人士情況，當日即時刪除該文章。

港語學自2020年起經區議會「社區參與撥款計劃」營辦廣東話徵文比賽及派發防疫物資等社區活動。他引述國安處人員指，是因為中西區民政處多番聯絡不果，經諮詢律政司，認為該篇小說文章違反《國安法》，才採取有關行動。他指出，他被民政事務處拖欠實報實銷活動開支達30多萬港元，翻查與中西區民政處的電郵來往紀錄，截至2021年12月21號，他向民政處查詢發還款項問題還未獲回覆，遑論通知將任何文章下架。