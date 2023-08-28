運輸工求12歲女童發裸照　認促使製作色情物品罪還押至12.8判刑

29歲運輸工人被指透過社交媒體認識1名12歲女童後，多次要求對方向他發放裸照，獲得裸照後又稱希望女童介紹乳房發育成熟的朋友給他，又稱要與女童及她朋友搞性愛派對。其後女童父親發現女兒以社交媒體認識陌生男子，最終揭發事件。運輸工被捕後則稱：「對唔住，我係衰鹹濕」。該運輸工今（28日）在區院承認3項促使不滿16歲的另一人製作色情物品罪，法官先提取被告的心理及精神報告，並還押至12月8日判刑。

被告張凱傑原被控4項促使不滿16歲的另一人製作色情物品及1項管有兒童色情物品罪，但他只承認3項控罪，其餘控罪則獲准於法庭存檔。控罪指被告於去年7月28至30日促使不滿16歲的X製作色情物品，即共7張拍攝乳房及陰道的照片。在可樂廠運輸部門工作的被告，過往沒有案底，辯方求情指被告明白自己的行為荒唐及無恥至極，並呈上被告求情信稱為其愚蠢行為深感歉疚。辯方形容被告為宅男，終日流連網上世界，與現實抽離，缺乏社會道德及人倫規範，其在網上的行為與人面對面時卻不夠膽做。辯方又指涉案雖有猥褻性但並非極端嘔心，望每項控罪採納8個月監禁作量刑起點。

案情指當時12歲的X在去年7月因要遊玩網上遊戲而開設Facebook帳戶，其後以該帳戶認識帳戶名稱為「李洛克」的被告，X曾透露自己12歲。被告其後多次要求X向他發送露出乳房、私處及自慰的照片，其間被告亦曾向X發送自己握著陰莖遮蓋臉部的相片。X 最終分別向被告發送兩張X露出乳房及5張露出陰部的照片。其間被告曾要求X介紹乳房發育成熟的朋友給他，X曾向被告發送她與友人的照片，被告則稱要與她們辦性愛派對。同年9月8日X的父親發現女兒以facbook與陌生男子交談，檢查X手機後揭發事件，並於翌日報案。執法人員其安排X與被告在9月26日見面，並在2人見面其間拘捕被告。

案件編號：DCCC 114/2023