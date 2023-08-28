政府下周一推補充勞工優化計劃　輸入髮型師侍應等26個工種

本港復常後多個行業人手短缺，政府早前提出輸入外勞計劃補充人力資源，除建造業及航空業外，亦提出暫停執行「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術／低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。這些人員包括售貨員、侍應、接待員、收銀員、文員、電話接線生、駕駛員、髮型師、送貨員、石工、初級廚師等26個前線基層工種。勞工處將於下周一(9月4日)推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。

根據「補充勞工優化計劃」，僱主須就每宗通過初步甄別的申請展開為期四星期的本地招聘，相關職位空缺須刊登於勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章刊登合共4次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。勞工處處理每宗「補充勞工優化計劃」申請所需的時間受多項因素影響，包括申請僱主是否已提供足夠的資料或曾否在處理過程中要求更改申請詳情，勞工處推出措施優化處理申請的程序，致力在3個月內完成處理通過初步甄別的申請。

勞工處亦會主動邀請條件合適的本地求職者應徵相關職位及轉介本地應徵者予僱主進行面試，並積極跟進每宗轉介個案，確保本地工人優先就業。如僱主無合理理由拒絕聘用在四星期本地招聘期間應徵的合資格本地求職者，勞工處會中止處理有關申請。此外，有關僱主會被施加行政制裁，在一年內不獲准參與「補充勞工優化計劃」。