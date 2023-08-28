欺詐銀行以獲批貸款　前社署女心理學家被判囚30個月

前社署女臨床心理學家吳蔚珊，涉於3年間分別聲稱受僱於兩間與她相關的空殼公司，並向兩間銀行提供虛假財務資料等，成功獲批3筆共近478萬港元貸款。經調查下廉政公署終拘捕該名心理學家，她於今早（28日）在區院承認3項欺詐罪，被法官練錦鴻判處監禁30個月。法官指被告的犯案手法極為複雜，明顯有計劃犯案，且濫用現行銀行制度的漏洞，影響銀行運作模式。辯方透露被告因經濟原因犯案，但法官認為並非求情因素。

女被告吳蔚珊（51歲）原被控4項欺詐罪，她承認當中3罪。控罪指她於2016年11月至2018年8月期間，向大新銀行及東亞銀行，偽稱自己受僱於分別由她或其母親開設的公司，並從公司賺得月薪10至31.8萬港元，因而取得一筆按揭貸款及兩筆私人貸款，合共逾477.88萬港元。辯方求情指被告在社署任職臨床心理學家時月薪為7.6萬港元，她已離職並於今年4月自行開設了一間心理學中心。被告與任職機電署高級工程師的丈夫育有1子1女，女兒患有嚴重抑鬱症。辯方解釋被告因婚姻不如意，為了分散其注意力經營手袋生意，但因生意失敗而干犯本案。她現已還清兩筆私人貸款，但仍拖欠銀行180萬港元按揭貸款。

練官指被告明顯有計劃犯案，涉案手法極為複雜，且在3年內連續干犯相類行為，嚴重損害香港作為商業城市的運作。被告亦濫用現行銀行制度的漏洞，影響銀行運作模式。練官又指普通人在飢寒交迫下犯案借貸，勉強可說是求情理由，但被告身為專業人士且屬中產，如安分守己自然豐衣足食。考慮到被告認罪及其個人因素後，減刑至監禁30個月。

案情指，被告透過轉按九龍灣淘大花園的自置物業向大新銀行申請按揭貸款，她指自己受僱於社署及實際是自己成立的公司任職銷售經理，月入至少10萬港元。大新相信被告所提交的資料及文件全屬真確，並批出257萬港元按揭貸款。被告及後再分別訛稱自己受僱該公司及母親成立的公司，聲稱月入為17.6萬至31.8萬港元，令大新及東亞銀行分別批出100萬及119.88萬港元私人貸款。經廉署調查下被告終被揭發及拘捕。

案件編號：DCCC 517/2022