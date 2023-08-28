政Whats噏：外界對立會有負面聲音　「班長」廖長江發溫馨提示

今屆立法會基本上全部都係建制派而冇民主派，議員都成日話依家嘅立法會效率變得更高、法案同工程等項目通過得更快更多，但對於議員嘅發言次數、投票出席率唔算高，社會都傳出負面聲音，唔知係咪因為咁，建制派「班長」廖長江就喺全體議員群組內發出「溫馨提示」，叫議員好好表現，又畀咗啲指標比議員參考。有議員就話，其實「班長」間唔中都會提示佢哋，覺得今次嘅指標「唔苛刻」咁話。

廖長江尋晚(27日)發出嘅溫馨提示有講到，「議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損。」話議員如果比市民嘅印象係勤政愛民，立法會自然會有好嘅聲譽，佢仲話議員月薪10萬港元，喺一般市民睇來好高薪，所以需要好好嘅表現，先會令市民覺得稱職。如議員「跑場比跑區多」，冇實質工作成果或表現，就會覺得議員冇盡忠職守、浪費公帑。佢又畀咗一啲指標，好似盡量出席大會、內會、財會、事務委員會以及工務及人事編制小組委員會；每年口頭質詢加書面質詢近10條，跟進官員回應約10次等等。

有議員話覺得指標「唔難做」、「唔苛刻」，其所屬政黨都會成日開會、做地區調研，相信達到指標問題不大；而睇完溫馨提示之後，都認為自己基本上達到指標。作為議會唯一「非建制」議員嘅狄志遠就話，可能因為近期社會對立法會有負面聲音，所以班長就善意提示下，而提示內容都係議員應該一早知嘅嘢，入面提到嘅指標佢都有努力做到。

另一議員江玉歡（Doreen）都認為班長提醒係善意嘅，亦多謝佢嘅提醒，佢都知道自己嘅投票出席率不足，嚟緊會做得更好滿足市民期望。對於指標，佢就認為每個議員嘅工作唔同，有人可以參加更多委員會同法案委員會、有人就會做更多行政工作，設立硬性指標未必可以靈活。

對於溫馨提示，有議員就話班長「間唔中」都會有提醒，加上內容合理，所以議員內部都冇就溫馨提示有過多討論。

對於廖長江又話如果議員從事喺立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動同體育活動等頻率比較活躍，有關報道比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業。

之不過，嚟緊9月有13個議員話會參加「立會好聲音 星聲Sing音樂會」活動，唔知會唔會惹來聯想呢？Doreen認為活動並唔係每個禮拜都搞，而且門票唔收錢，都不失為多一個渠道同層面多接觸市民，但都明白市民可能觀感上難免有少少影響，被問到會唔會繼續出席，Doreen就未有確切答覆啦。