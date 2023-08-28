去年結婚數目回升　惟未回復疫前水平　勞動人口下跌

本港結婚數目於爆發新冠疫情後首度回升，政府統計處今日(28日)發表報告，探討本港男女在經濟和社會的現況，發現去年共有30,012對新人結婚，較2021年的26,899宗上升，亦多於2020年27,863宗，但未回復到2019年的44,247宗的水平。而在2022年，女性和男性的粗結婚率(即每千名人口的結婚數目)分別為7.5及8.9，均較2021年的相應比率為高。

報告又發現，單親媽媽數目遠多於單親爸爸。在2021年，全港有56,249名單親媽媽，約為單親爸爸數目(16,030人)的3.5倍。而相對於2011年，單親媽媽和單親爸爸的數目在2021年均見下跌，其中單親媽媽的數目較2011年的64,040人減少7,791人(12.2%)，而單親爸爸的數目則較2011年的17,665人減少1,635人(9.3%)。

港男港女於教育程度的差距則不大，在2022年，15歲及以上陸上非住院人口中，65.8%的女性具高中及以上教育程度，男性的則為69.5%。另一方面，有32.0%的女性和37.5%的男性曾受專上教育。

而於勞動人口上，男女的數量均下跌，女性和男性的勞動人口去年分別為約189萬人及約188.6萬人。與2021年相比，去年女性和男性勞動人口分別下跌了2.9%及1.9%。而較多人因退休或年老已離開職場，其次則為女性需料理家務；男性要求學。另外，報告指出女性和男性的出生時平均預期壽命均下跌，分別從2021年的87.9年及83.2年下降至2022年的87.2年及81.3年。