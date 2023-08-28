涉性侵兩男童被控3罪　美孚補習班導師還押待11月再提訊

43歲補習班導師被指在1周內分別非禮一對只有9歲及12歲的小兄弟，並就其中一次事件拍下照片及片段，其後因為事主不肯再到補習班上課，在外婆詢問下揭發事件。該名導師及後被捕，並被落案起訴非禮及製作兒童色情物品等3罪。被告今（28日）被解往九龍城法院提訊，暫毋須答辯，裁判官把案件押後至11月15日再提訊，其間被告須還押。

被告余希哲（43歲）報稱為導師，他分別被控非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為及製作兒童色情物品共3罪。控罪指被告於2023年8月17日在美孚新邨的一間補習中心內非禮16歲以下的事主Y。被告另被控於同年同月23日，在同一地點向16歲以下的X作出嚴重猥褻行為，及製作兒童色情物品，即兩段影片及兩張相片。

據悉，分別9歲及12歲的兩名事主，在案發其間分別在被告任教的補習社上課。但其中1名事主於本月24日突然拒絕上課，其後向他的外婆透露遭被告性侵。 外婆向另一事主詢問亦發現有類似的情況，於是透過社署向執法部門求助。被告其後被捕，並在他的手機和電腦發現有相關的不雅視頻和照片。

案件編號KCCC 2273/2023