預先包裝蜜棗含二氧化硫疑違規　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日(28日)公布，一個預先包裝蜜棗樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事的產品品牌來自「恒德行」，淨重300克，其產地為中國。最佳食用日期為2024年7月1日前最佳，而經銷商為恒德行貿易公司。發言人指，中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》(第132BD章)列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

發言人續指，中心已知會涉事網上商店及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關經銷商已按中心指示進行回收。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。另提醒，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。