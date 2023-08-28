考慮平分居屋長者優先揀樓配額　房署稱憂上調公屋審查年齡惹反彈

長者優先揀居屋的福利或許有變！現時房屋署推售每期居屋時，參加「家有長者計劃」的申請者均可優先揀選約30%的單位，導致其他申請者難以挑選較受歡迎的屋苑。房屋署指認同需修改現有「配額制」，將「優先揀樓配額」平均攤分到各屋苑。

新任房屋署署長羅淑佩今日(28日)於房屋委員會公開大會上表示，同意將現時約30%的預留單位配額，平均分配至各個推售屋苑，使到其他類別的申請者有機會選購較受歡迎地區屋苑的單位。不過，她說實施新安排時有機會延長整個揀樓程序的時間，但會於將來的銷售計劃中，進一步探討方案。她又指會考慮延長高樓齡二手居屋的按揭貸款擔保期以促進流轉。

對於早前資助房屋小組委員會主席黃碧如提議，上調長者豁免「公屋富戶」的資產審查年齡，由60歲改為65歲，令更多住戶要接受審查。羅淑佩認為，退休和接近退休人士通常靠積蓄生活，若有更多長者跌入「富戶」，將會影響到長者的生活開支，加上一般福利政策對長者都會較為寬鬆，憂慮房委會收緊長者資產審查會惹反彈，被人認為罔顧長者的需要。