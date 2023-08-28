工廈食肆被勒令停業引關注　地政總處強調只准作工業倉庫用途

觀塘駱駝漆大廈內有食肆日前因被指違契，遭地政總署指令停業，事件引起大眾關注。地政總署發言人今日(28日)回應傳媒時指出，大部分工廈的地契訂明，地段只准作「工業及／或倉庫」用途。除非業主已向地政總署申請並獲批豁免或更改相關的用途條款，以及在適用情況下事先取得所需的規劃許可，否則便可能違反地契條款。署方會根據現行部門政策，就違契情況採取執行契約條款行動。而九龍東地政處因應投訴，於上月巡查觀塘駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並向4個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜。

發言人表示，由於私人地契數量龐大，而且牽涉的範圍和用途甚廣，地政總署的現行做法是按「風險為本」原則作出執管，當分區地政處接獲懷疑工廈有違契情況的投訴後，處方會作出跟進，並因應接獲投訴的數量及其他工作訂定工作優次，率先處理涉及較嚴重並危害公眾安全的違契個案。而今年首6個月，地政總署處理在工廈涉及違反契約的執行契約條款行動中，有220宗個案證實違契及於年內發出警告信，當中有4宗為今次風波的觀塘工廈，當中有1個證實違契及於年內把警告信送交土地註冊處註冊的個案。

一般而言，違契情況一經證明屬實，分區地政處會按照現行部門政策及工作優次，採取適當的執行契約條款行動，包括向業主發出警告信，規定於指定期限內糾正違契用途，否則便會把警告信送交土地註冊處註冊在案。警告信一經註冊，物業買家便會知悉地段被「釘契」，物業交易通常會因而受到影響。地政總署會保留權利，按照個案的情況和執管優次，採取進一步的執行契約條款行動。