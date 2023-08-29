火炭山尾街擬建電動車快充站　最快2024年投入服務

本港電動車充電設施長期不足，據區議會最新文件顯示，環境及生態局擬於火炭山尾街一幅空置的油站用地，興建電動車快速充電站。當局建議，項目於今年12月進行招標，料2024至2025年可提供充電服務。

政府2021年發表的《香港電動車普及化路線圖》提及，建議中長線逐步把部分現有加油站或石油氣加氣站，轉型至快速充電站。同年，環保署已向沙田區議會徵詢意見，以推動使用電動車及優化電動車充電網絡。據當局資料顯示，位於山尾街的油站用地佔地約360平方米，鄰近長瀝尾街公廁。當局預料地契年期由2024年至2036年，為期12年。該快速充電站將來可提供不少於5個充電設施，其功率不少於100千瓦，可在約15至30分鐘內為一般電動車完成充電。

當局指，建議的電動車充電站位於現有的加油站土地範圍內，無需佔用額外土地。環境影響方面，快速充電站比油站安全，燃油氣味等滋擾亦較少。此外，快速充電站並無危險品設施，其緊鄰範圍將可有更廣泛的用途。而電動車充電站交通流量將少於同等面積的油站，並不會對現時交通情況產生負面影響。